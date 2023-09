VIDEO – Terremoto Marocco, asino portato in salvo dalle macerie: il video del soccorso

Spread the love

In Marocco, i pompieri e il soccorso internazionale del Regno Unito hanno salvato un asino intrappolato dalle macerie di un edificio crollato, a seguito del devastante terremoto dell’8 settembre. Due squadre di ricerca e soccorso stanno sostenendo con tutte le loro forze il Marocco. Il servizio antincendio ha dichiarato che il proprietario dell’asino è stato molto riconoscente nei loro confronti, poiché l’animale significa molto per lui e per la sua famiglia, e non aveva le competenze o l’attrezzatura per effettuare il salvataggio da solo. – LA7.IT