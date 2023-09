Spread the love

L’emergenza incendi non accenna a finire. Nella notte tra martedì e mercoledì a Fondi, i Vigili del Fuoco e i Falchi della Protezione Civile sono stati impegnati in prima linea a domare un vasto incendio in zona Monte Calvo, nella contrada di San Raffaele. Le fiamme hanno fatto paura a diversi residenti della zona che si sono sentiti minacciati dall’incendio, come anche alcuni rimessaggi di animali. Fortunatamente, non sono risultate esserci persone coinvolte

https://www.h24notizie.com/2023/09/21/ancora-troppi-incendi-nel-sud-della-provincia/