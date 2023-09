Incidente stradale tra un’autovettura e un veicolo pesante precipitato verso il lago, rimanendo in bilico su una strada costiera.

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥

21/09/23 ore 8:00 Marone (BS), via Provinciale. Per cause in corso di accertamento si è verificato un incidente stradale tra un’autovettura e un veicolo pesante. A seguito dell’impatto il camion ha sfondato le barriere di protezione della carreggiata ed è precipitato per alcune decine di metri verso il lago, rimanendo poi in bilico su una strada costiera.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Brescia con diversi automezzi tra cui un’autogru e gli specialisti del nucleo S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale). Congiuntamente sul posto sono intervenuti i sommozzatori del nucleo di Milano e gli specialisti aereosoccorritori del reparto volo Lombardia a bordo del “Drago 81”. Le operazioni di recupero sono attualmente in corso.