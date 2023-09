Giorgio Napolitano l’uomo politico: dal PC alla Presidenza

Spread the love

Di lui, di quello che le cronache politiche hanno definito a lungo Re Giorgio, considerando i famosi moniti di Napolitano qualcosa di più un semplice monito, certamente più ficcanti delle picconate di Francesco Cossiga, si dovrà sempre ricordare il fatto che sia stato il primo presidente della Repubblica ad essere rieletto per il secondo mandato.

Non solo. C’è un altro elemento che lo colloca nei libri della recente storia repubblicana. Napolitano è stato anche il primo capo dello Stato a essere stato membro del Partito Comunista Italiano, e il terzo napoletano dopo De Nicola e Leone. Ma quello della napolitanità è un altro dettaglio, buono per le biografie laterali. Nel solco centrale quei due passaggi restano fondamentali. Soprattutto il primo. Napolitano non venne rieletto perché amato, né tantomeno stimato, dalla classe politica, per la quale Re Giorgio ebbe parole durissime durante il suo intervento in parlamento.

