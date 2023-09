Voragine in autostrada in Svezia, inghiottite diverse automobili

Spread the love

LaPresse) Tre persone sono rimaste ferite e diverse automobili sono state danneggiate in Svezia nel crollo di un’autostrada in seguito a una frana. Un’enorme voragine si è aperta sulla E6a non lontano dalla seconda città svedese, Göteborg. Lo smottamento ha danneggiato anche alcuni edifici e strutture, tra cui un fast food. Ancora da chiarire le cause della frana: i media locali hanno raccontato che nella zona erano stati effettuati lavori, con esplosioni e scavi.