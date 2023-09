Ennesima notte di fuoco nelle province di Palermo e Messina

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥

Dopo l’ennesima notte di fuoco, prosegue da quarantott’ore il lavoro dei vigili del fuoco con squadre e mezzi aerei nelle province di Palermo e Messina, martoriate dagli incendi di vegetazione.

Per fronteggiare la situazione è stato potenziato il dispositivo di soccorso in ogni comando siciliano: 800 i vigili del fuoco in servizio #oggi in regione, 300 quelli in azione per lo spegnimento dei roghi nel palermitano e nel messinese.