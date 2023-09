I Supereroi danno il via alla Settimana della scienza

Spread the love

ansa – ricercatori si trasformano in super eroi con la Settimana della Scienza: 7 giorni di eventi per ogni età, grandi e piccini in programma in vadiverse città d’Italia. Si concluderà il 29 settembre con la Notte Europea dei Ricercatori, che coinvolgerà migliaia di ricercatori e ricercatrici, il cui obiettivo è trasmettere la passione per la scienza e avvicinare il pubblico al mondo della ricerca.

A dare il via alla Settimana della Scienza sono i Super Researchers, i ricercatori che con i loro super poteri – la scienza – sono quotidianamente impegnati a difendere il pianeta, uno dei grandi nemici è il cambiamento climatico che si sono dati appuntamento all’ex Cartiera latina di Roma e dare un simbolico via a decine di altre attività in tutta Italia.