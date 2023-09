Maxi rogo in un altro fienile a Campione. Vigili del Fuoco in azione da questa mattina

Spread the love

CAMPIONE – Dopo il vasto incendio nella notte a Villa Poma, questa mattina i Vigili del Fuoco intorno alle 8.30 sono stati allertati per un altro incendio tra Campione e Vignale in un fienile. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un incendio molto vasto, che potrebbe aver causato ingenti danni. Sul posto, insieme ai Vigili del Fuoco di Mantova e Viadana, sono arrivati in aiuto due squadre da Parma e Luzzara. Anche in questo caso ancora da accertare le cause.

mantovauno.it