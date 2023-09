Maxi tamponamento in A 4 fra tre camion

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

25/09/23 ore 8:30 A4. I Vigili del Fuoco del comando di Bergamo sono intervenuti con due squadre sull’autostrada A4, direzione Torino prima dell’uscita di Bergamo, per incidente stradale. Nel sinistro sono rimasti coinvolti tre camion, un furgone e un’autovettura. Gli operatori hanno messo in sicurezza gli automezzi e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti. L’arteria stradale è rimasta chiusa al traffico al fine di permettere le operazioni di soccorso.