Oggi intervento per ribaltamento di vettura – ieri intervento per soccorso a persona punta da calabrone

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Poco prima delle 6 di questa mattina i vigili del fuoco del distaccamento di Menaggio sono intervenuti in Porlezza loc Cima via Fontanella per autovettura ribaltata. Il conducente uscito autonomamente dell’abitacolo è stato portato in ospedale a Gravedona

Ieri alle ore 13.00 nel comune di Como, località Valbasca i vigili del fuoco della sede centrale di via Valleggio unitamente ai colleghi SAF hanno recuperato una ragazza di 35 anni punta da più imenotteri su sentiero.

Nel pomeriggio alle ore 16.00 circa i VVF sono intervenuti sempre in Valbasca per soccorrere una donna ottantunenne con trauma facciale caduta su un sentiero.

In serata la prima partenza della sede centrale è ritornata in Valbasca perché altre persone segnalavano di essere state punte da imenotteri. Dopo una attenta ricerca è stato individuato un grosso nido di calabroni alto circa quattro metri all’interno della vegetazione e si è pertanto reso necessario attivare la Polizia locale per interdire l’accesso al parco nella zona tra il cimitero di Lipomo e il lago di Montorfano fino alla bonifica che avverrà nei prossimi giorni