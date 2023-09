Ultima tappa del 2° Grand Prix Storico di Roma all’Eur – 24 settembre 2023

Spread the love

Roma si è svolta l’ultima tappa del 2° Grand Prix storico di Roma, nella cornice dell’Eur. L’evento rientra nella “Settimana del Motorismo”, settimana di eventi che la Capitale dedica al mondo dei motori, durante la quale hanno sfilato prestigiose auto da corsa d’epoca e non solo.

Nella tappa di oggi, 24 settembre 2023, c’è stata un’esibizione statica con l’esposizione su Largo Virgilio Testa (prospiciente Ente EUR) delle Lotus Ayrton Senna e Elio De Angelis e dell’Alfa Romea di Andrea De Cesaris, più altre due o tre F1 storiche. Altri veicoli storici, circa 100, sono stati esposti invece su via Ciro il Grande.

L’esibizione dinamica invece consisteva in una parata non competitiva di autovetture storiche da competizione Formula 1, Sport Prototipi, Turismo, Rally, tra cui le Lotus F1 di Ayrton Senna e di Elio De Angelis, la Ferrari 312 B di Paolo Barilla ex Ignazio Giunti e Clay Regazzoni, nonché l’Alfa Romeo 185/T di F1 di Riccardo Patrese ed Eddie Cheever, della Maserati 4 CLT ex Achille Varzi, dell’Alfa Romeo 1750 Sport del Museo dell’Esercito e di n. 40 auto storiche stradali (Alfa Romeo, Ferrari, Lotus, Lancia, Porsche, Aston Martin, ecc. vetture dei Musei dei Carabinieri, Polizia Esercito e Finanza) non competitive, partendo da Via Ciro il Grande, percorrendo Via della Civiltà del Lavoro direzione Quadrato della Concordia (Palazzo della Civiltà Italiana), Viale Beethoven fino a Via della Chimica e ritorno a Via Ciro il Grande.

