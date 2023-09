Genova, nella notte abitazione in fiamme a Lumarzo. I Vigili del fuoco portano in salvo tre persone

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥

Nella notte, poco prima delle 5, i Vigili del fuoco sono intervenuti a Lumarzo per l’incendio scoppiato in un’abitazione in localitĂ Lagomarsino. La segnalazione ricevuta dalla sala operativa avvertiva che vi erano tre persone bloccate all’interno dell’appartamento: due anziani con disabilitĂ e una donna che li accudiva. I Vigili del fuoco, intervenuti con due squadre e due supporti per la riserva d’acqua, sono riusciti a portare in salvo tutti quanti. Ingenti i danni all’abitazione.