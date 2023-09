Pisa, canadair impegnati per un incendio boschivo nel comune di Buti

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥

Il 25 settembre due squadre della sede centrale sono intervenute in localitĂ Quadonica, nel Comune di Buti, per un incendio che ha interessato una vasta area boschiva. Sul posto hanno operato anche cinque elicotteri e diverse squadre per l’antincendio boschivo della Regione Toscana, oltre a due Canadair della flotta aerea di Stato in dotazione al Corpo Nazionale. I lanci di acqua e agente ritardante effettuati dai mezzi aerei hanno rallentato il fronte di fuoco sul crinale e hanno permesso un piĂą rapido spegnimento.