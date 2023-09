Rimini, le classifiche del 20° Campionato Italiano VV.F. di Calcio a 5 – Memorial “Franco Verdecchia”

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO – SPORT

Venerdì 22 settembre 2023 si è concluso a Riccione il ventesimo Campionato italiano VV.F. di Calcio a 5, intitolato quest’anno alla memoria del mai dimenticato Franco Verdecchia, capo squadra in servizio presso il Comando VV.F. di Rimini.

Quella di quest’anno è stata una manifestazione memorabile, sia per il numero di regioni coinvolte che per il numero di atleti partecipanti; a prendere parte ai 42 incontri disputati, infatti, sono stati circa duecento vigili del fuoco in rappresentanza delle 16 squadre iscritte.

E’stato Piergiacomo Cancelliere, Comandante dei Vigili del fuoco di Rimini, a fare gli onori di casa lunedì 18 settembre, giorno dell’accoglienza delle squadre e del sorteggio dei quattro gironi di qualificazione, alla presenza di molte Autorità locali e di rappresentanti di alcune delle aziende del territorio che hanno dato un aiuto concreto allo svolgimento dell’evento

La gestione del torneo e la complessa organizzazione logistica sono state curate dal vigile coordinatore Mario Albano del Comando di Rimini, coadiuvato dai colleghi Matteo Verdecchia, Marco Meluzzi , Luca Pedoni e Pasquale Bellomo, quest’ultimo appartenente al Comando di Forlì-Cesena.

Non è mancato il supporto costante, durante tutto il Campionato, dell’Ufficio Attività Sportive del Dipartimento, nella persona del Direttore Dott.Antonio Occhipinti.

A trionfare, nella finalissima di venerdì 22, è stata la forte rappresentativa della Liguria, che ha sconfitto 7-3 una mai doma Toscana; la finale per il terzo e quarto posto ha visto prevalere la Lombardia sull’ottima e giovane squadra delle Marche.

Grande soddisfazione e motivo di orgoglio per le squadre partecipanti è stata l’inattesa presenza, alla finale ed alle successive premiazioni, del Capo del Corpo Nazionale, Ing. Carlo dall’Oppio e del Direttore Regionale Emilia Romagna Ing. Francesco Notaro.

