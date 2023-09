Travolti da un tir sulla statale 379 a Fasano: morti due operai di 50 e 55 anni. Grave un collega

Spread the love

Si sarebbero fermati a bordo strada, con la loro auto aziendale, sotto il ponte che segna il confine tra le statali 16 e la 379, a Fasano. Poi è arrivato un tir che li avrebbe travolti. Così sarebbero morti due operai di un’azienda che si occupa di manutenzione stradale, il 50enne di Gioia del Colle Domenico Paolo Catucci e il 56enne di Spinazzola Angelo Rotondella, e sarebbe stato ferito un collega trasportato all’ospedale Perrino di Brindisi in codice rosso.

Si tratta di un incidente sul lavoro, ma con più di un interrogativo. Tant’è che lo Spesal, accanto alla polizia stradale e i vigili del fuoco, è stato a lungo al lavoro sulla statale per ricostruire la dinamica, ancora poco chiara. In primis è da appurare perché gli operai si trovassero lì. Dall’Anas fanno sapere che su quel tratto di strada non erano in corso interventi di alcun tipo, e quindi non sarebbero stati concordati eventuali sopralluoghi o verifiche.