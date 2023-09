VIDEO – Incendio in appartamento in piazza Duomo – deceduto un uomo e salvataggio di una donna disabile.

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Deceduto un uomo nell’incendio di un appartamento in piazza Duomo. La vittima sembrerebbe essere un senzatetto che aveva trovato rifugio nel vano scala.

Le squadre sono intervenute con autoscala . L’intervento è tuttora in corso; le cause dell’incendio e quelle del decesso non sono ancora state accertate. Nn si conosce l’identità della persona deceduta e nemmeno quella della persona tratta in salvo. Sul posto il118 per l’assistenza medica, carabinieri e polizia.

