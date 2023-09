La piazza pedonalizzata e il “monumento al tetano”: la verità del municipio

Spread the love

Nei giorni scorsi un lettore aveva denunciato lo stato di abbandono e degrado di piazza Cina, semi-pedonalizzata lo scorso aprile dopo quattro anni di attesa e un progetto finanziato da Roma Capitale su richiesta della cittadinanza. A far inorrodire i fruitori dell’area, nel quartiere Torrino, è l’assenza di attrattività: blocchi di cemento assolati a fare da panchine, nessuna rastrelliera per le bici, nessun colore, alberelli quasi tutti secchi, aiuole spelacchiate, fontanella spenta e zero dissuasori a impedire l’accesso delle autovetture. Il municipio IX ha voluto dire la sua, spiegando il perché di questa situazione e le azioni che verranno messe in campo al più presto.

ROMATODAY