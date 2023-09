VIDEO – Pesaro, incendio in uno stabilimento industriale

Spread the love

VIGLI DEL FUOCO 🔥

Intorno alle 15.30 di questo pomeriggio un incendio è scoppiato nello stabilimento di una nota azienda produttrice di cucine in via Risara a Chiusa di Ginestreto.

Ad andare a fuoco è stata parte della copertura di uno dei capannoni industriali, da dove si è levata un’alta colonna di fumo nero che ha creato allarme tra la popolazione.

I Vigili del fuoco sono intervenuti in forze con sette autobotti, un’autoscala, il catto NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) e il funzionario di guardia.

Dopo un duro lavoro la situazione è tornata sotto controllo e i Vigili del fuoco sono passati alle operazioni di bonifica e messa in sicurezza.

I lavoratori sono stati tuti evacuati e per fortuna non ci sono feriti, mentre le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.

VIDEO