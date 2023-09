Addio a Giuseppe Salsi, vigile del fuoco. Aveva 73 anni

Spread the love

Nei giorni scorsi è venuto a mancare all’età di 73 anni Giuseppe Salsi, nota e stimata figura di vigile del fuoco in pensione. Giuseppe, nato a Parma, aveva svolto il servizio militare ne

Addolorati ne danno il triste annuncio la moglie Paolina, i figli Alessandro con Barbara, Nicholas e Gabriel, Angelo con Federica, Niccolò e Lorenzo, Tiziano con Mara, parenti ed amici tutti. La S. Messa in suffragio e la benedizione della salma hanno avuto luogo martedì 29 luglio nella chiesa parrocchiale di Bressanone. Non fiori, ma offerte per la Casa della Solidarietà di Bressanone/Millan.