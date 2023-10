Intervento per incidente stradale Comune di Caccuri (KR) SS 107 – deceduto motociclista

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Su richiesta della Polizia Stradale personale VVF del Dist. di San Giovanni in Fiore (CS) e della sede Centrale di Crotone sono intervenute per soccorrere un motociclista che per cause in corso accertamento perdeva il controllo del motoveicolo finendo in una scarpata a circa 3 metri dalla sede stradale. Il personale di San Giovanni in Fiore giunto per prima sul posto provvedeva al recupero del corpo del motociclista che veniva consegnato al personale sanitario del Suem118 che ne constatava il decesso. Non sono stati segnalate limitazioni alla circolazione stradale.