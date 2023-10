Maxi incendio alla Ca.Re di Carpi: 20 squadre dei vigili del fuoco sul posto – la nube nera anche verso Rolo e Fabbrico

Spread the love

I Vigili del Fuoco hanno operato per tutta la notte

Un vasto incendio si è sviluppato alla Ca.Re (società composta da Aimag e Garc), l’impianto di trattamento rifiuti che sorge a fianco della statale Romana nel tratto che va da Fossoli a Novi di Modena.

Le fiamme hanno iniziato a sprigionarsi intorno alle 17 di sabato 30 settembre. In cielo si è levata una densa colonna di fumo nero, visibile a chilometri di distanza.

Per placare l’incendio si sono precipitate sul posto ben venti unità dei Vigili del fuoco da Carpi, Modena, Mirandola e Finale Emilia.

In supporto ai soccorsi autobotti e carro Nbcr (Nucleare, biologico, chimico e radiologico). La circolazione è stata fermata tra via dei Grilli e via Valle. Secondo le prime notizie trapelate, non ci sarebbero persone ferite o intossicate.

I vigili del fuoco hanno invece raccomandato alle persone che abitano nelle vicinanze o che sono interessate dalla colonna di fumo di tenere chiuse le finestre e non mangiare ortaggi del proprio orto.

https://notizie.virgilio.it/maxi-incendio-alla-ca-re-di-carpi-20-squadre-dei-vigili-del-fuoco-sul-posto-non-mangiate-ortaggi-1587152