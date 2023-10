Ci lascia Gianfranco Lucidi – ha prestato servizio al centro fotografico delle SCA.

Spread the love

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO – DIPARTIMENTO

Ci lascia il carissimo amico Gianfranco Lucidi. Lo ricordiamo in servizio al centro fotografico delle SCA. I funerali ci saranno Mercoledì presso la chiesa di S.Barbara. l’orario non e’ stato ancora stabilito. Sara’ premura comunicarlo per tempo.

Gianfranco oltre che un collega è stato un grande amico. Con lui ed altro personale del Servizio Documentazione abbiamo partecipato a gran parte degli interventi pompieristici e di protezione civile piu’ importanti in Italia fin d’agli anni ’70. Il valido lavoro profuso da Lucidi Gianfranco è un tesoro di immagini, momenti e situazioni inalienabili nella storia del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Condoglianze fraterne alla famiglia una preghiera con il cuore all’amico di sempre. R.I.P. SERGIO SILVESTRINI