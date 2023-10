Serata speciale a Montelibretti – Bimbi in festa con i Vigili del Fuoco

Spread the love

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO – DIPARTIMENTO

Sotto l’egida del Comandante Ing. Giancarlo Cuglietta, è stata organizzata una serata all’insegna della cultura e del divertimento per i bimbi

L ANVVF sezione dipartimentale si e posta subito a disposizione con un nutrito numero di socie e di soci che come al solito curato la parte propedeutica di assistenza ai bambini arrivati a più riprese in notevole numero. L intervento del comandante e dei suoi uomini e stato molto apprezzato dai numerosi partecipanti che xchè al termine e stato rilasciato a firma dell’ ing Cuglietta un attestato di partecipazione intitolato “il piccolo pompiere”

Presidente Paolo Moschetti

Presenti nell’area ella SFO di Montelibretti, i gazebo del Centro Nazionale della Ricerca con una nutrita rappresentanza di giovani.

L’associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco dipartimentale, congiuntamente ai Vigili del Fuoco della Scuola di Formazione operativa, ha allestito “Pompieropoli” per i bimbi. Il successo indiscusso ha visto la partecipazione di circa 150 piccoli e meno piccoli grazie anche al Coordinatore di Pompieropoli Ispettore Antincendio Binnella Giorgio

Il percorso come sempre in queste occasioni, consisteva in ostacoli a misura di bimbi, accompagnati dai Vigili del Fuoco, che si sono prodigati come sempre con grandissimo amore e dedizione affinché il divertimento restasse tale.

Il Comandane Ing. Cuglietta persona disponibilissima, ha partecipato simpaticamente a tutta la manifestazione ed ha rilasciato un’intervista, che verrà pubblicata sulla prossima edizione del giornale IL FARO. Non ha voluto fare mancare la sua presenza anche il responsabile dell’Ufficio Tecnico Antonio Boccamazzo. Ad allietare la serata presente la banda locale.