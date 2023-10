Villafranca di Verona; autovettura perde il controllo e sfonda la vetrina di un attività commerciale, un ferito.￼

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

Alle ore 15.15 di oggi, 2 ottobre, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Tione a Villafranca di Verona per un incidente stradale.

Un autovettura, per cause sconosciute, ha perso il controllo andando a sfondare la vetrata di una lavanderia a gettoni dove, al momento dello scontro, vi erano due clienti, di cui uno ferito. Soccorso dal personale sanitario l’uomo è stato trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale locale.

I vigili del fuoco, giunti da Verona con un mezzo e 5 operatori, hanno lavorato per creare un accesso al locale, che risultava bloccato sia dalla vettura che dall’intelaiatura della vetrata, oltre che dai vetri pericolanti, per permettere ai sanitari di entrare ed accertarsi delle condizioni di salute del secondo cliente e della conducente del mezzo che, bloccati all’interno del locale, risultavano illesi.

La struttura dell’edificio non ha subito danni a seguito dell’urto.

Le operazioni di soccorso sono proseguite con la messa in sicurezza del sito e si sono concluse intorno alle ore 16.30.