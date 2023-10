Come sarà (e quando apre) l’archeostazione di Porta Metronia

Spread the love

Apoco più di un anno dall’annuncio della data di apertura, il 2024, il Campidoglio e il Municipio VII hanno annunciato i dettagli della nuova stazione della metro C, Porta Metronia, ubicata in piazzale Ipponio, in corrispondenza dell’incrocio tra via Farsalo e via dei Laterani. Il progetto e i rinvenimenti di rilevanza archeologica sono stati illustrati nel corso di un incontro pubblico cui hanno partecipato, oltre, al sindaco Roberto Gualtieri, anche Francesco Laddaga, presidente del Municipio VII, Eugenio Patanè, assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Maria Lucia Conti, commissaria straordinaria per la metro C, e Daniela Porro, soprintendente speciale della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Roma.

La stazione di Porta Metronia, i cui lavori sono entrati nel vivo, si sviluppa su pianta rettangolare e su 5 livelli interrati che scendono a 30 metri di profondità: un piano atrio e un piano museale che si trovano alla stessa quota, un piano per il ricollocamento dei reperti archeologici, un piano destinato ai locali tecnici, un piano “mezzanino” ed un piano banchine a servizio esclusivo della metropolitana. In aggiunta a questi si inseriscono il solaio di copertura e di fondazione.

romatoday.it