Operai aggrediti e striscioni contro Ater. Cosa sta succedendo al quinto ponte del Laurentino 38

Il progetto di riqualificazione dei ponti 5 e 6 del Laurentino 38 è stato annunciato da Regione Lazio e Ater a novembre 2021. Sono passati quasi due anni e di quel progetto non c’è nulla, a parte un cantiere fermo che crea degrado e mette in pericolo chi vive nel quartiere. La ditta, che ha vinto una gara complessiva da oltre 7 milioni di euro (fondi regionali e in parte minore anche di Ater), a inizio settembre ha interrotto anche quel poco che stava portando avanti, a causa dell’aggressione subita da uno dei suoi operai. E ci sono due nuclei, in totale sei persone, che non hanno ancora una collocazione alternativa.

romatoday.it