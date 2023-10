Tunisia, non faremo la guardia di frontiera ad altri Paesi

Spread the love

ANSA – La Tunisia non può in nessun caso fungere da guardia di frontiera per altri Paesi”.

Lo ha affermato il ministro tunisino dell’Interno Kamel Feki in una dichiarazione video pubblicata dal suo dicastero, sottolineando che il Paese non può assorbire massicci flussi di migranti irregolari oltre le sue capacità sociali e finanziarie, né può fungere da Paese ospitante.

E ha aggiunto che la questione dell’immigrazione richiede concessioni reciproche da parte delle nazioni più ricche. Quindi ha inviato un messaggio alle Ong, che, secondo lui, stanno manipolando la questione migratoria per gli interessi degli europei.