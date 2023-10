Tutti i timori del Tesoro

Spread the love

La nota di accompagno del ministro dell’Economia Giorgetti alla Nadef, che rappresenta la cornice della manovra di fine anno e sta creando non pochi problemi, non solo politici, ma anche rispetto ai mercati, rappresenta una lettura interessante, rispetto al dibattito di questi giorni. È evidente che Giorgetti è preoccupato delle conseguenze che un iter parlamentare disordinato, il solito assalto alla diligenza dei partiti, potrebbe avere sullo spread e sul piazzamento dei titoli di Stato, i cui interessi stanno continuamente salendo per invogliare gli investitori a scommettere su un Paese, come l’Italia, che non ha tutte le carte in regole per attrarre gli investimenti.

È altrettanto chiaro che il ministro dell’Economia chiede che insieme alla manovra ci sia un percorso parallelo di misure indispensabili per cambiare l’immagine e la sostanza del quadro economico, attualmente debole.

