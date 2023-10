VIDEO – Putignano – i Vigili del Fuoco hanno salvato5 gattini finiti in una fosa pluviale

Spread the love

Ieri mattina in una palazzina di via Bixio 52 a Putignano, i Vigili del Fuoco hanno salvato la vita a 5 piccoli gattini finiti in un tubo e, poi, in una fossa pluviale. Ad allarmare il vicinato in questi giorni, è stato il continuo miagolare dei piccoli ma, per tutti, è stato difficile capire dove fossero. La mamma dei felini ha aiutato condomini e, conseguentemente, gli agenti ad identificare la posizione dei figli facendo avanti e indietro su un tombino.

