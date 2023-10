Schianto fra autoarticolato e furgone, automobilisti «prigionieri» per ore della 434

Spread the love

Un autoarticolato, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale del distretto Media pianura veronese di Bovolone, ha sbandato all’altezza dello svincolo di Oppeano nord, mettendosi di traverso sulla carreggiata e bloccando la circolazione in direzione di Verona. Nell’incidente è rimasto coinvolto un furgone.

I vigili, con l’ausilio del personale Anas, sta deviando il traffico sulla viabilità ordinaria in attesa di completare i rilievi e rimuovere il mezzo pesante. La riapertura completa della 434 è prevista attorno alle 13.

larena.it