VIDEO – Ciocche di libertà rubata. La lotta a mani nude di Armita e dei giovani d’Iran, contro il regime dei mullah -a 16 anni ridotta in coma

Ha 16 anni, Armita Garawand, curda, grintosa e vogliosa di mostrare la sua “libertà rubata”. Picchiata e ridotta in coma dalla cosiddetta “polizia morale” in un vagone della metropolitana della stazione di Şüheda a Tehran, è già diventata una nuova icona della lotta contro l’apartheid di genere, proprio come era accaduto, esattamente un anno fa, ad un’altra giovane curda, Jîna Emînî (Mahsa Amini) la cui uccisione, da parte della buoncostume, sempre perché non rispettava il codice di abbigliamento islamico, provocò in Iran la scintilla che scatenò la rivoluzione a mani nude di giovani, donne e uomini, che tuttora lottano per la liberazione del loro paese da un regime mostruoso.

https://www.huffingtonpost.it/esteri/2023/10/05/news/iran_armita_gravand-13565680/?ref=nl-huff-f-weeko

