Domani mattina la Coppa del Mondo di triathlon all’Eur, il piano mobilità

Domani, dalle 9 alle 13, all’Eur, la “World Triathlon Cup”.

Per lasciare spazio alla manifestazione sportiva, dalle 6 alle 14 saranno deviate o limitate le linee di bus 30, 31, 73, 671, 708, 712, 714, 724, 763, 764, 767, 771, 777, 778, 779, 780, 788, 791, NO70, L05, C01.

L’evento prevede una gara di nuoto sul circuito di 750 metri all’interno del laghetto dell’Eur.

Una gara in bicicletta (partenza e arrivo in viale America, e percorso su via Cristoforo Colombo, viale Oceania, viale dell’Umanesimo, viale dei Primati Sportivi, via Tiberiade, viale dei Santi Pietro e Paolo, viale Tupini), con 5 giri di percorso per un totale di 20 chilometri.

Una gara podistica di 2 giri per un totale di 5 chilometri, con partenza e arrivo sempre in viale America e itinerario su via Cristoforo Colombo, viale Oceania, viale dell’Umanesimo, viale Tupini/ingresso nel parco ciclabile.

Previste chiusure e modifiche alla viabilità nella zona del laghetto-viale America. Sulla Colombo, domani tra le 6,30 e le 14 sarà chiusa la carreggiata verso Ostia nel tratto dall’obelisco a viale dell’Umanesimo.

Credit foto Federazione italiana Triathlon

ROMAMOBILITA.IT