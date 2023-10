Due cortei con 50 mila partecipanti e una gara all’Eur. Il 7 ottobre rischio sabato nero per la viabilità, ecco tutte le informazioni

Spread the love

Due cortei tra le 13 e le 19, un’unica enorme manifestazione con l’arrivo di 700 pullman e la previsione di oltre 50mila partecipanti alla grande manifestazione del 7 ottobre. “La via Maestra, insieme per la Costituzione” è lo slogan scelto dalla Cgil, promotrice dell’appuntamento, e dalle associazioni che la appoggiano. Si sfilerà per le strade della Capitale “per il lavoro, contro la precarietà, per il contrasto alla povertà, contro tutte le guerre e per la pace, per l’aumento dei salari e delle pensioni, per la sanità e la scuola pubblica, per la tutela dell’ambiente, per la difesa e l’attuazione della Costituzione contro l’autonomia differenziata e lo stravolgimento della nostra Repubblica parlamentare”.

Il primo corteo partirà da piazza della Repubblica. Percorrerà via Luigi Einaudi, piazza dei Cinquecento, via Cavour, piazza dell’Esquilino, via Liberiana, piazza di Santa Maria Maggiore, via Merulana, via dello Statuto, piazza Vittorio Emanuele II, via Emanuele Filiberto e arriverà a piazza di Porta San Giovanni.

Il secondo corteo, partendo da piazzale dei Partigiani, arriverà sempre a piazza di Porta San Giovanni percorrendo via delle Cave Ardeatine, piazzale Ostiense, viale della Piramide Cestia, viale Aventino, piazza di Porta Capena, via di San Gregorio, via Labicana, via Merulana, piazza San Giovanni in Laterano.

la repubblica