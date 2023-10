L’ad di Eur Spa: «Lavoriamo per rendere balneabile il Laghetto»

Spread the love

Una notizia che per ora è solo una dichiarazione, ma che potrebbe far felici migliaia di romani. L’ad di Eur Spa, Angela Maria Cossellu, promette: «Lavoriamo per rendere balneabile il Laghetto».

Nei prossimi anni «lavoreremo per la completa balneabilità del lago dell’Eur». Così l’amministratore delegato di Eur Spa, Angela Maria Cossellu, nel corso della conferenza stampa di presentazione della World Triathlon Cup 2023.

«Noi siamo fieri che il world triathlon cup si svolga all’Eur. Uno dei più preziosi gioielli dell’architettura verde del 900. Noi stiamo lavorando, abbiamo un piano industriale, concordato con i nostri azionisti, tra cui Roma Capitale, con l’obiettivo di rivalutare quest’area», ha spiegato Cossellu.

I tre obiettivi del piano industriale – «I tre obiettivi principali sono rafforzare la vocazione sportiva dell’Eur, Implementare inclusività delle aree verdi. Infine, nei prossimi anni lavoreremo per la completa balneabilità del lago. Questo renderà fruibile tutti i giorni e in maniera speriamo definitiva l’accesso e l’uso del lago. Vogliamo creare una nuova offerta per i cittadini e le famiglie e i turisti. Inoltre, grazie all’attività congressuale garantiamo un flusso di oltre 500 mila turisti congressuali qui all’Eur che poi dovranno usufruire di queste strutture», ha concluso Cossellu.

metronews.it