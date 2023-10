Studenti in piazza contro l’emergenza incendi, “Nostra rabbia brucia più dei roghi”

Spread the love

“La nostra rabbia brucia più degli incendi“. Gli studenti di Palermo tornano nuovamente in piazza guidati dal coordinamento Fridays For Future. Centinaia di giovani hanno sfilato questa mattina fra le strade del centro del capoluogo siciliano. Il corteo, partito da piazza Verdi e terminato in piazza Bellini con un’assemblea pubblica, arriva al tramonto dell’ennesimo rogo che ha flagellato, questa volta, il parco della Favorita e la riserva Naturale di Monte Pellegrino, una delle aree verdi urbane più grandi d’Europa. Fiamme divampate intorno alle 15 e che si sono generate con una temperatura di circa 25 gradi e in condizioni di vento praticamente assenti. Fatto che, ancora una volta, spinge ad una riflessione sul fenomeno dei piromani.

blogsicilia