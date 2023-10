Aereo precipita poco dopo il decollo e si rovescia in mezzo a un campo: due feriti

Spread the love

PASIAN DI PRATO – Un velivolo precipita e nell’impatto al suolo due persone rimangono ferite. L’incidente è successo oggi pomeriggio, sabato 7 ottobre, e il piccolo aereo è caduto su un campo a Pasian di Prato. Il velivolo si è schiantato poco dopo il decollo dall’aereoporto di Campoformido. Sul posto sono intervenuti l’equipaggio dell’elisoccorso e di un’ambulanza che hanno preso in carico i feriti. Sul posto è stata inviata anche la squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Codroipo supportata dall’autobotte della sede centrale. I pompieri giunti sul posto hanno trovato l’aeromobile che era atterrato in un campo agricolo rovesciandosi e i due occupanti erano già all’esterno del velivolo appoggiati alle ali e feriti. Mentre alcuni vigili del fuoco prestavano le prime cure ai feriti il resto dei componenti delle squadre provvedeva alla messa in sicurezza del velivolo con tutte le operazioni per evitare qualsiasi innesco di un incendio

IL GAZZETTINO