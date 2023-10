Francesco Le Foche, chi è il medico pestato da un paziente a Roma: in tv in prima fila contro il Covid

Spread the love

Durante la pandemia è stato un punto di riferimento nella lotta al Covid e volto noto per i suoi interventi durante trasmissioni televisive e interviste, in particolare nel salotto di Domenica In con Mara Venier e a Porta a Porta con Bruno Vespa.

Adesso l’immunologo Francesco Le Foche, 65 anni, responsabile di un reparto di immunoinfettivologia al Policlinico Umberto I, si trova ricoverato proprio nello stesso ospedale romano in terapia intensiva dopo essere stato selvaggiamente aggredito da un suo paziente di 36 anni nel suo studio di via Po, nel quartiere Salario e a pochi passi da Villa Borghese.

L’aggressore è accusato di tentato omicidio. A fermarle M.R.M. è stato un poliziotto libero dal servizio. Il medico, secondo quanto appreso, è stato picchiato dal 36enne che era in cura di una infezione alla colonna vertebrale. “Ha iniziato a chiedermi di curargli il cane. Ma io non potevo, non sono un veterinario. Credo sia questo il motivo per cui sono stato aggredito”, ha detto il medico a ‘La Repubblica’. Il poliziotto, dopo aver sentito le urla del medico, è intervenuto bloccando l’aggressore.

romatoday.it