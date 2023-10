Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Stanotte #incendio in un hotel a Cesenatico (FC): esclusa la presenza di persone coinvolte con attente operazioni di ricerca e soccorso nell’edificio, i Vigili del Fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Verifiche in corso per accertare le cause

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area sono proseguite fino alle prime luci dell’alba.