VIDEO – Onu, diritti umani negati in Ucraina, l’ultimo rapporto. Boom di passaporti russi

L’ultimo rapporto dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite sui diritti umani in Ucraina delinea un quadro tragico. Grande preoccupazione per i passaporti russi distribuiti nelle aree occupate. Senza quei documenti ai residenti vengono negati servizi di base come l’assistenza sanitaria

Violenze shock documentate nell’ultimo rapporto dell’Onu sulla situazione dei diritti umani in Ucraina. Nada Al-Nashif, vice Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, ha presentato questo 9 ottobre il più recente rapporto dell**’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani** su quanto sta avvenendo in Ucraina. “La tortura rimane una realtà brutale per i civili e i prigionieri di guerra detenuti dalle autorità russe”, ha sottolineato Al-Nashif.

Il rapporto afferma che nell’arco di soli sei mesi, dal 1° febbraio al 31 luglio 2023, altri 4.621 civili sono stati uccisi nel corso del conflitto.

A un anno e mezzo dall’attacco da parte della Federazione Russa all’Ucraina, aumentano le testimonianze di continue violazioni dei diritti umani. Gli abusi documentati vanno dalla tortura diffusa e dalla detenzione arbitraria alla violenza sessuale.

