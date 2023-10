Campi Flegrei, il super vulcano che spaventa l’Italia

Spread the love

I Campi Flegrei sono una vasta area situata nel golfo di Pozzuoli, a ovest della Città di Napoli e il suo golfo. Si tratta di un antico supervulcano che comprende in particolare i comuni di Napoli, Pozzuoli, Quarto, Giuliano in Campania, Bacoli e Monte di Procida. Come viene spiegato sul sito dell’Istituto Nazionale di Geofisica a Vulcanologia (Ingv), da millenni la caldera dei Campi Flegrei è sede di un’intensa attività vulcanica. La zona è caratterizzata anche dal rilascio concentrato di gas da delle specie di camini che producono le fumarole e dal bradisismo, ossia il lento sollevamento o abbassamento del suolo.

Gli episodi più recenti di instabilità – Gli episodi più recenti di instabilità che si sono manifestati con sollevamento e sismicità sono stati quelli del 1969-72 e del 1982-84, quando molti abitanti dell’area, soprattutto quelli del centro storico di Pozzuoli, furono costretti ad abbandonare le proprie case. Dal 2005 al 2023 si è verificato un lento sollevamento del suolo che a luglio 2023 ha raggiunto circa 111 centimetri nell’area del Rione Terra.

