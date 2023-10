Donne e scienza: Cnr, domani convegno a Roma e presentazione del quarto Rapporto Geta su genere e talenti

Spread the love

“Ricerca, transizione, sostenibilità: le donne nella scienza” è il tema del convegno in programma domani a Roma, alle 9.30, presso l’aula Marconi del Consiglio nazionale delle ricerche (piazzale Aldo Moro, 7) che lo promuove in occasione del proprio centenario. L’evento, spiega un comunicato, “nasce come frutto delle attività dell’Osservatorio Geta (Genere e talenti); osservatorio attivo nei diversi ambiti che considerano, in termini di genere, lo sviluppo scientifico, economico e ambientale nella società”.

Il risultato di queste indagini confluisce nella pubblicazione del quarto Rapporto Geta che verrà presentato e distribuito durante il convegno.

Nel volume viene analizzato il divario di genere presso il Cnr e negli altri enti di ricerca, evidenziando punti in comune e differenze. Tra gli altri temi, si fa riferimento anche all’attività dell’engagement Group del G20, denominato Women20, per le aree più direttamente connesse alla ricerca: il digitale, l’education, il clima. Sono inoltre toccati i temi del gender mentoring, dell’identità scientifica e dell’immaginario, nonché genere e rischi naturali. Nel corso dell’evento sarà anche presentata la nuova versione del Bilancio di genere del Cnr.

Modera l’evento: Giorgio Pacifici, giornalista scientifico del Tg2

