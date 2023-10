Incendio di un automezzo in galleria

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro sede centrale è intervenuta sulla Ss280 direzione Lamezia Terme, tra le due gallerie prima dello svincolo di Marcellina, per incendio veicolo.

Il rogo ha interessato un furgone in transito appena fuori dalla prima galleria. Il fumo originatosi dalla combustione ha completamente invaso la galleria creando situazioni di panico tra gli automobilisti in transito all’interno che abbandonavano i mezzi cercando di raggiungere l’uscita più vicina. Intervento dei vigili del fuoco, giunti sul posto con difficoltà a causa delle vetture abbandonate in galleria, è valso alla completa estinzione delle fiamme ed alla messa in sicurezza del sito. Spento l’incendio con il diradarsi del fumo, il transito è stato riattivato al momento su singola corsia.

Le operazioni di soccorso coordinate dal Capo Squadra Esperto Rosi Francesco