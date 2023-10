Giuramento degli allievi Vigili del Fuoco – inclusi ed esclusi

Spread the love

PARROCO DELLA PARROCCHIA DI SANTA BARBARA ALLE CAPANNELLE

sono d. Damiano. Ci ho pensato un poco prima di scrivere, pensavo di lasciare perdere. Sono dispiaciuto che non ho ricevuto l’invito per oggi da nessuno. Cosa succede? Non manca occasione da parte mia di avere attenzione ed elogio per i Vigili del Fuoco.

Hanno forse fatto bene i miei predecessori a disinteressarsi? Noi ospitiamo i funerali di pompieri di ogni dove, talvolta con grande sacrificio essendo pochi sacerdoti. Almeno invitare il parroco di S. Barbara al Giuramento sarebbe una giusta attenzione, a mio modesto avviso. Ne sono rammaricato, ma non pretendo chissà cosa. Volevo solamente esprimere con carità cristiana la mia esperienza. Grazie. Cordialmente. d. Damiano