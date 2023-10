Omya Studio il 21 Ottobre – Una giornata di benessere e condivisione

Spread the love

Stacca la spina per un giorno e partecipa alla festa di OMYA Studio.

Saremo ospitati in una meravigliosa proprietà, il Podere San Carlo, immersi nel verde nella Piana del sole (ponte Galeria), e con il mare all’orizzonte.

Abbiamo organizzato una grande festa per stare insieme, divertendoci, giocando (anche alle bocce), praticando Yoga, Antigravity, Meditazione, Posturale, oppure puoi rilassarti in una comoda amaca.

Apriremo la giornata con il risveglio muscolare e poi proseguiremo all’insegna della condivisione, del benessere e del relax.

Pranzeremo insieme e ci confronteremo sui temi della salute, del benessere, del rispetto e della sostenibilità.

Contattaci per conferma prenotazione: 350 032 0319

La partecipazione è gratuita