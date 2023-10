Grignetta, due escursionisti bloccati: li salvano i vigili del fuoco in elicottero

Spread the love

Lecco, 15 ottobre 2023 – Due 50enni sono rimasti bloccati in parete in Grignetta. Li hanno recuperati i vigili del fuoco in elicottero, prima che arrivasse il buio. Due escursionista di cinquant’anni questo pomeriggio stavano affrontando la Cresta Segantini sulla Grigna Meridionale, ma si sono incrodati, senza più riuscire né a salire né a scendere.

Piuttosto che rischiare oltre hanno chiesto aiuto agli operatori del 112, il numero unico di emergenza, che a loro volta hanno allertato i vigili del fuoco. Da Malpensa sono decollati i Draghi lombardi del Reparto volo dei vigili del fuoco che poi hanno imbarcato a bordo anche gli specialisti della squadra Saf addestrati per interventi in ambiente alpino, speleo e fluviale.

I due alpinisti sono stati individuati a 2.100 metri di quota, abbarbicati su uno sperone di roccia. Li hanno recuperati entrambi con il verricello e poi trasferiti sani e salvi ai Piani dei Resinelli, dove li hanno sbarcati prima che tramontasse il sole, evitando un difficile intervento di salvataggio in notturna.

