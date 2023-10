Incendio a ridosso del bosco, il possibile responsabile trovato senza vita

Spread the love

Incendio in tarda mattinata in Valtiberina. I vigili del fuoco del distaccamento di Sansepolcro sono intervenuti nel comune di Anghiari, lungo la strada che va verso Casale per spegnere le fiamme. Sul posto sono accorsi anche i sanitari del 118 e i militari dell’Arma: è emerso infatti che le fiamme sarebbero divampate in seguito a un errore durante una battuta di caccia, per il quale una persona avrebbe poi compiuto un gesto estremo.

Stando ai primi accertamenti, infatti, pare che il rogo si sarebbe verificato a causa dell’esplosione di un petardo di quelli utilizzati per scacciare i cinghiali durante le battute. L’uomo che lo ha lanciato, un ultraottantenne, faceva parte di una squadra di cacciatori. Alla vista delle fiamme, però, si sarebbe preoccupato molto, nonostante il rogo si sia rivelato di modeste dimensioni. Si sarebbe quindi allontanato dal resto dei compagni e si sarebbe tolto la vita con la propria arma.

Inutili i tentativi dei sanitari di salvare l’anziano: l’uomo è deceduto per le gravissime lesioni riportate.

arezzonotizie.it