Verona; cane cade da ponte di Castelvecchio proprietaria si tuffa nelle acque del fiume Adige per salvarlo

VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

Mattinata movimentata, ieri intorno alle ore 11.00, sul ponte di Castelvecchio a Verona per il salvataggio di una donna e del suo cane finiti nell’adige.

La ragazza si trovava sulla sommità del ponte scaligero per ammirare il panorama quando d’improvviso l’animale, una femmina di Samoiedo di 2 anni, si è lanciata dalla finestra facendo in volo di circa 15 metri e finendo sulle rocce sottostanti, a quel punto la padrona, raggiunta la riva del fiume, entrava in acqua per soccorrere il cane. Stessa cosa faceva un turista tedesco che, vista la scena, non esitava ad entrare in acqua per aiutare la ragazza.

Raggiunto il cane ferito i due ragazzi restavano bloccati sulla secca alla base del pilone del ponte.

I vigili del fuoco, giunti sul posto con due automezzi e 7 uomini, dopo una veloce valutazione, decidevano di effettuare una manovra, con tecnica S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale) per calarsi dal ponte e recuperare i malcapitati e l’animale. Naïa, questo il nome del cane, che recuperato per primo dai soccorritori, veniva assistito da un veterinario di passaggio in attesa che anche la sua padrona fosse tratta in salvo dai pompieri. Le operazioni di soccorso si concludevano intorno alle ore 12.15 con il trasporto del cane presso la clinica veterinaria dalla proprietaria scortata da una pattuglia della polizia.