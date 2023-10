L’alluvione fa ammuffire le preziose tele: così i Vigili del Fuoco le traggono in salvo 

Spread the love

on sono vite umane, ma anche storia e patrimonio artistico. Così i Vigili del Fuoco sono intervenuti al Santuario della Beata Vergine del Piratello, a Imola, per salvare le preziose tele di proprietà della diocesi, custodite all’interno della struttura. L’intervento, che ha visto la partecipazione della Soprintendenza di Bologna e dei Carabinieri del Nucleo Tutela dei Beni Culturali, si è reso necessario viste le precarie condizioni in cui le quattro tele versavano dopo l’alluvione dello scorso maggio. Le opere tratte in salvo sono quattro, datate tra la seconda metà del Settecento e la seconda metà dell’Ottocento. “Dopo la pianificazione – scrivono i Vigili del Fuoco in una nota – l’intervento è stato eseguito in data 9 ottobre scorso da personale del Comando di Bologna che, sotto lo sguardo attento dei Carabinieri del Nucleo Tutela dei Beni Culturali, ha recuperato le quattro tele, ormai attaccate da più parti da muffe proliferate in maniera esponenziale dopo gli eventi alluvionali del maggio 2023”.

bolognatoday.it