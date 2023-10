Roma, 7 nuovi atleti entrano a far parte del G.S. VV.F. Fiamme Rosse

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO – SPORT

L’11 settembre 2023, presso le Scuole centrali antincendi, ha preso il via il quarto corso di formazione riservato agli atleti del G.S. VV.F. Fiamme Rosse. Sono entrati così a far parte della famiglia dei Vigili del Fuoco 7 nuovi atleti di alto spessore tecnico ed agonistico che vanno a rafforzare le sezioni sportive già attive del Gruppo sportivo nazionale.

Dopo 5 settimane di corso di formazione, venerdì 13 ottobre i nuovi atleti hanno tutti superato brillantemente l’esame finale e sono stati assegnati alle rispettive sedi di allenamenti presso il Centro di preparazione olimpica “G. Onesti”, le Federazioni Sportive nazionale o le sedi delle sezione del G.S. VV.F. Fiamme Rosse.

Tra i nuovi atleti ci sono non solo affermati campioni come Lucrezia Magistris, vice campionessa Europea di pesistica, Sofia Zampetti e Andrea Conti, rispettivamente argento e bronzo ai recenti Campionati Europei di Taekwondo, Paola Piazzolla, bronzo ai Campionati europei di Canottaggio, ma anche giovani atleti emergenti come Celine Ludovica Delia, vice campionessa europea U17 di pesistica, Pietro Paolo Sarpe, bronzo ai giochi del mediterraneo nel nuoto ed Elettra Neroni, argento alle Universiadi nei Tuffi.