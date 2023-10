La sfida internazionale dei Vigili del Fuoco, anche il pompiere Alan Vaniglini ai World Rescue Challenge

Spread the love

Si svolgeranno a Lanzarote, Spagna, dal 16 al 20 ottobre i World Rescue Challenge, la competizione internazionale che vede sfidarsi team di Vigili del Fuoco da tutto il mondo in manovre di taglio ed estricazione in veicoli incidentati. Parteciperà anche il Team del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco composto da 6 Vigili del Fuoco tra cui il vigile coordinatore Alan Vaniglini in servizio al Comando di Forli-Cesena. Il team italiano si confronterà con le rappresentative degli paesi in scenari complessi di incidenti dove saranno valutate le tecniche di taglio e stabilizzazione dei veicoli, il trattamento sanitario dei feriti e le scelte operative di approccio allo scenario.

forlitoday.it